Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Silivri Eğitim Akademisinin ücretsiz LGS-YKS kursları başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Silivrili öğrencilerin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) daha iyi hazırlanmaları amacıyla Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen ücretsiz LGS-YKS kursları için başvuru süreci devam ediyor.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın en önemli eğitim projelerinden biri olan Silivri Eğitim Akademisi kapsamında gerçekleştirilecek ücretsiz kurslara, 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencileri ile 2023 yılı mezunları katılım sağlayabilecek.

Kursa katılmak isteyen öğrenciler, 23 Temmuz 2023 tarihine kadar kultursanat.silivri.bel.tr adresi üzerinden başvurularını online olarak yapabilecek. Başvurular ışığında 29-30 Temmuz tarihleri arasında hazırbulunuşluk sınavı düzenlenecek.

Sınavdan 250 ve üzeri puan alan öğrenciler, 240 olan kontenjan sınırı dahilinde eğitim hakkından yararlanabilecek. Kurslar ile öğrencilerin LGS ve YKS’ye daha iyi hazırlanmaları ve bu sayede eğitim hayatlarına pozitif yönde katkı sağlanması hedefleniyor.