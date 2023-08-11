İstanbul'da Silivri Belediyesi tarafından Kurfallı, Bekirli ve Akören mahallelerinde düzenlenen Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Törenleri ile 335 çiftçiye 1 milyon 340 bin TL değerindeki 67 ton tohumluk arpa dağıtıldı.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi, Çiftçiye Tohum Desteği Projesi kapsamında kendi arazilerinde yetiştirdiği yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpaların dağıtımına hız kesmeden devam ediyor.

Silivri Belediyesi tarafından Kurfallı, Bekirli ve Akören mahallelerinde düzenlenen Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Törenleri ile 335 çiftçiye 1 milyon 340 bin TL değerindeki 67 ton tohumluk arpa dağıtıldı. Çiftçiler bu ürünlerle toplam 3 bin 350 dönüm araziye ekim yapabilecek.

Ürünlerini teslim alan çiftçiler destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti.

Silivri Belediyesi bu yıl yaptığı tohumluk arpa dağıtımları ile üreticilere doğrudan 12 milyon TL’nin üzerinde destek vermiş olacak. Dağıtılan 600 ton tohumluk arpa ile Silivri’de yaklaşık 30.000 dönüm arazi yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpa ile buluşacak. Ayrıca tohumluk arpaların systiva ile ilaçlanmasını sağlayan Silivri Belediyesi hem tohumun kalitesini artıracak hem de çiftçileri 1 milyon TL’lik ilaçlama maliyetinden kurtarmış olacak.

Dağıtım törenlerinde konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 4 yıldır tarımsal üretim çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün marifetiyle öncü, örnek ve önder projelere imza attıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, "Tüm hayvanlarımızın aşılanmasından ahır gübrelerinin taban gübresi olarak ücretsiz şekilde tarlalara atılmasına, yem bezelyesinden samana, mısır silajından tohumluk arpaya ve ayçiçek tohumuna kadar birçok projeye çeşitlendirerek devam ediyoruz. Hanımefendilerin üretime katılması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bakın, eskiden Danamandıra’dan İstanbul Hali’ne kamyon kamyon barbunya giderdi. Ancak son yıllarda barbunya üretimi durmuştu. Danamandıra’da yaşayan 12 hanımefendi ile bir yola çıktık. Hanımefendiler bizden alt gübre desteği istedi verdik. Daha sonra üst gübre istediler onu da verdik. En sonunda bunu satamayız dediler; Silivri Belediyesi olarak alım garantisi veriyoruz, yeter ki siz üretin dedik. Hasat döneminde Danamandıra’ya gittiğimizde benim barbunyalarım nerede dedim; 1 sepet barbunyayı güç bela ayırmışlar. Çünkü üretilen ürünler satılıyor. Köylünün ürettiği ürünler, insanların organik tarıma ilgi duyması nedeniyle satılıyor. Şimdi 40’a yakın hanımefendiye ulaştık. Üretim kapasitesi arttı.” diye konuştu.

Silivri’nin bir mezbaha ihtiyacı olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, köylerin imar planlarını çözdüklerini ifade etti.

Konuyla iglili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 3 yıldır görüştüklerini belirten Yılmaz, "3 yılın sonunda ifraz şartlarını 2 dönümden 500 metreye indirmeyi düşünüyoruz. Yani 2 dönüm arazisi olan vatandaşlarımız buraya 1 ev değil 4 ev yapabilecek. Çocuğuna, kızına ev yapabilecek. Bunlar Silivri’nin biriken problemleriydi. Biz bu ve benzeri problemleri çözmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.