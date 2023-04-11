İstanbul'da Silivri Belediyesi, merkez mahallelerde ikamet eden 2 bin 200 kadının katılımıyla Bursa'ya kültür gezisi düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da kadınlara özel kültür gezisi organizasyonu gerçekleştiriyor.

Hafta sonu gerçekleştirilen Bursa Kültür Gezisinin ilk turunda, Silivri’nin merkez mahallelerinden kayıt yaptıran 2 bin 200 kadın kentin tarihi, kültürel ve dini yapıları olan; Ulu Cami, Osman Gazi ve Organ Gazi türbeleri, Yeşil Türbe, Tophane Saat Kulesi, Emir Sultan Cami, Kozahan, Şehzade Mustafa Türbesi ve Muradiye Külliyesini ziyaret etti. Bursa’ya giden Silivrili kadınlara kokartlı rehberler ve Kültür Müdürlüğü personelleri eşlik etti. Ambulans ve zabıta görevlileri de programlarda hazır bulunduruldu.

Ziyaret kapsamında ayrıca Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezinde iftar programları düzenlendi. Cumartesi günkü iftar programına; Silivri’de 5 yıl görev yapan Osmangazi Kaymakamı Ali Partal ve eşi Gülay Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve eşi Ezgi Yılmaz katıldı.

Bursa Kültür Gezisinin ikinci turu 15 Nisan 2023 Cumartesi ve 16 Nisan 2023 Pazar günü belde ve köylerdeki kadınların katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

“KADINLARIMIZ BİZİM İÇİN İFTİHAR KAYNAĞIDIR”

Kadının Türk toplumundaki önemine değinen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Daha güzel bir Silivri için, çocuklarımızın eğitimi ve geleceği için sizlere seslenmiş ve hanımefendiler size elimi uzatıyorum, bu eli havada bırakmayın, benim elimi sımsıkı tutun demiştim. Cenab-ı Allah’a hamdüsenalar olsun ki o eli sımsıkı tuttunuz ve bugün sizlerin sayesinde Silivri’nin güzel insanlarına, Silivri’nin gençlerine, Silivri’nin dezavantajlı gruplarına, fakire fukaraya, garibe gurebaya hizmet ediyorum. Yemin olsun ki bu kardeşiniz, bu evladınız o sımsıkı tuttuğunuz el ile sizi hiç ama hiç bırakmayacak. El ele, gönül gönüle görev süremin sonuna kadar sizlerle bir ve beraber olacağım" dedi.