Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Silivri Belediyesinin destek ve katkılarıyla ilçeye kazandırılan Sahil Güvenlik binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi, ilçenin huzur ve güvenliğinin daha da artması için paydaşı olduğu projelere bir yenisini daha ekledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Silivri Belediyesinin destek ve katkılarıyla ilçeye kazandırılan Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bağışçı marifetiyle ilçeye kazandırılan ve 140 metrekare alan üzerine inşa edilen Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı binasının içerisinde; idari ve teknik ofisler bulunuyor.

YILMAZ: “KAMU KURUMLARIYLA ARAMIZDAKİ BAĞI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Açılış töreninde konuşan Başkan Yılmaz, güvenlik güğçlerine daha konforlu ve daha kullanışlı çalışma ortamı sağlamak, vatandaşımıza sundukları hizmetlerin kalitesini yükseltmek amacıyla da önemli projelerin paydaşı olduklarını söyledi.

Devlet yatırımları ile ilçeye kazandırılan hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Şehrimizi Berlin Duvarı gibi ayıran E-5 karayolundaki trafik yoğunluğuna ve birçok kazanın yaşanmasına sebep olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Şehrimizin iki yakasını bir araya getirecek 41 km’lik D-100 devlet yolunun yapım işine Silivri’mizde başlamış durumdayız. Eski stadımızın bulunduğu alanda dev bir Millet Bahçesi ve Hükümet Konağı projesi hızla ilerliyor. E-5’in kenarında, Selimpaşa mevkiinde 600 yataklı bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de inşallah ihale işlerine çok yakın bir zamanda başlanacak. Ama biz 600 yataklı derken geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığı tarafından arandık ve Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 750 yatağa çıkarıldığını öğrendik. Bunun da müjdesini buradan vermiş olayım. Görevde olduğumuz sürece diğer bütün sorunların çözülmesi için çaba sarf etmeye ve taleplerimizin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Güvenlik binalarımız, hükümet konağımız, yatırım planına alınan araştırma hastanemiz; kısacası ilçemize kazandırılan tüm devlet yatırımları için öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, hükümetimize, bu konuda desteğini bizlerden esirgemeyen önceki dönem İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Yine İstanbul Valiliği yaptığı süre boyunca ne zaman kapısını çalmaya gitsek, kapısının Silivri’mize ardına kadar açık olduğunu hissettiren, şu an kabinede yeni İçişleri Bakanı olarak görev alan Ali Yerlikaya’yı aldığı görev nedeniyle tebrik ediyor, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Sahil Güvenlik binamızın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, tüm deniz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Silivri’mizde huzur ve güvenlik ortamının tesis ve teminine katkı sağlayan tüm kurumlarımıza, güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan da, böylesi bir tesisin Silivri’ye çok yararlı olacağı, asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında böyle bir tesisin zorunlu olduğu konusunda mutabakata vardıklarını belirterek, "En kısa süre içerisinde de Paşamızın, İstanbul Valimizin ve kıymetli Belediye Başkanımızın katkılarıyla bu tesisi Silivri’ye armağan ettik. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.