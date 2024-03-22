18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Türkiye Alzheimer Derneği Marmara Şubesi, Şişli Belediyesi ve Fransız Lape Hastanesi iş birliğinde, Canped’in desteği ile Fransız Lape Hastanesi Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Salonu’nda 'İyi Yaşlanma Günü Paneli' düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Her geçen yıl yaş almak kaçınılmaz olsa da hayatımızda yapacağımız bazı değişikliklerle bu süreci yönlendirmek ve iyi yaş alan kişilerden olmak mümkün.

Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında, Türkiye Alzheimer Derneği Marmara Şubesi, Şişli Belediyesi ve Fransız Lape Hastanesi iş birliğinde, Canped’in desteği ile 'İyi Yaşlanma Paneli' düzenlendi.

Halka açık yapılan panelde; mutlu yaşlanma, yaş alırken beyin ve ruh sağlığımızı nasıl koruyacağımız, sağlıklı yaş almak için egzersiz önerileri ve yaş alırken idrar sorunlarıyla başa çıkmak için öneriler uzmanlar tarafından ele alındı.

Panelin 'Yaş Alırken Az Konuşulanlar' konulu bölümde Türkiye Alzheimer Derneği Sorumlu Hemşiresi Ümmügül Geyik 'Yaş alırken idrar kaçırma sorunlarıyla nasıl başa çıkalım? Günlük yaşam önerileri ve yetişkin bezi kullanımı'nı anlattı. Geyik, yaşam tarzı önerilerinde “Tuvalete gitme programı oluşturulmalı ve boşaltım teşvik edilmeli, mesane günlüğü tutularak ne kadar sıvı alındığı, ne sıklıkla idrara çıkıldığı, idrar yapma ihtiyacını hissetme ve sıkışma arasındaki zaman belirlenmeli, mesanenin her 2 saatte bir boşaltımı yapılmalı. Mesane kaslarımıza hala çalışıyor olduklarını hatırlatmak ve unutturmamak adına tuvalete muhakkak gidilmeli ve tuvalete gitme programı yapılmalı. Yetişkin bezi kullanılıyorsa da sık değişim yapılarak kuru ortam sağlanmalı. Kullanılan yetişkin bezleri ya da emici külotların ise yüksek emme kapasitesinde, yumuşak yüzeyli, koku kontrolü olan, ölçüleri bedeninize uygun, nefes alabilme özelliğine sahip olmasına dikkat edilmeli.” dedi.

YAŞLILIKTA MUTLULUK ARTIYOR

Panelin 'Yaş Alırken Beyin ve Ruh Sağlığı' konulu bir diğer bölümünde Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu 'Mutlu yaşlanmak', Prof. Dr. Öget Öktem Tanör 'Yaşlılıkta normal beyin ve normalliğin bozulmaları' ve Prof. Dr. Yıldız Değirmenci 'Yaş ilerlerken beynimizi nasıl koruruz? Her unutkanlık demans mıdır?' başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Panelin 'İşleyen Beyin Işıldar: Yaş Alan Beyin ve Egzersiz' konulu bölümünde ise Dr. Öğr. Üyesi Pınar Uysal Cantürk 'İyi yaş almak için bilişsel egzersizler' ile Doç. Dr. Burcu Ersöz Hüseyinsinoğlu 'Sağlıklı yaşlanmak için egzersiz önerileri'ni interaktif şekilde anlatırken katılımcılara bilişsel ve fiziksel egzersizler yaptırdılar.