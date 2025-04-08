İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Şişli'de bir evde öldürülen hamile kadın Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer'in cinayet şüphelilerinin yakalandığını 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Şişli’de 6 Nisan'da işlenen çifte cinayetin şüphelilerinin yakalandığını duyurdu.

Hamile kadın Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer’in öldürülmesi olayına karışan zanlıların, Edirne’de gerçekleştirilen bir operasyonla ele geçirildiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir araca düzenlenen operasyonda cinayet şüphelileri oldukları tespit edilen A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan ve göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu belirtilen M.S. adlı şüphelinin yakalandığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1909583657146233285

Cinayet zanlısı 4 şüpheli, işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne teslim edilirken, M.S. ise “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan adliyeye sevk edildi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, “Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; suçluların hepsini tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Dualarınızı güvenlik güçlerimizden eksik etmeyin,” ifadelerine yer verdi. Bakan, operasyonun başarısını “Gereği Yapıldı” sözleriyle vurguladı.