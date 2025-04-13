Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda bulunan 14 tutuklu, soruşturma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi, Ceza İnfaz Kurumları'ndaki güvenlik düzeninin korunması amacıyla farklı cezaevlerine nakledildi.ANKARA (İGFA) - Açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi.

Bakan Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Marmara Ceza İnfaz Kurumları’nda bulunan 14 tutuklu başka cezaevlerine nakledildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nakillerin soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve ceza infaz kurumlarının güvenliğinin korunması amacıyla, ‘Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 53. Maddesi uyarınca gerçekleştirildiği belirtildi.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1911387008934556041

Bazı çevrelerce ortaya atılan ‘savunma hakkının kısıtlandığı’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltmayı amaçladığını belirten Bakan Tunç, nakil işlemlerinin, soruşturmanın adil ve etkin şekilde yürütülmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde yapıldığını kaydetti.