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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden alınan bilgiye göre, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Hacegan Sokak’taki 5 katlı binanın 5. Kat ve çatısı yanmakta. Ekiplerimiz olaya müdahale ediyor. pic.twitter.com/fQ6Rb7xlaG — İstanbul İtfaiyesi (@ibbitfaiye) January 24, 2025

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde tekstil atölyesi olarak kullanıldığı öğrenilen 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Ekipler, olaya müdahale ediyor. İSTANBUL (İGFA) - Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Hacegan Sokak’taki 5 katlı binanın 5. Kat ve çatısında yangın çıktı.

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