Türkiye’nin önde gelen 110 firması, İstanbul Ticaret Üniversitesi Kariyer Merkezi’nin düzenlediği Kariyer Günü’nde genç yeteneklerle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi’nde Türkiye’nin en büyük ve en yüksek katılımlı üniversite Kariyer Günü etkinliği gerçekleşti.

Etkinlikte yazılımdan ulaştırmaya, yiyecek-içecek endüstrisinden, bilişime, giyimden turizm şirketlerine kadar 10’larca sektörden Türkiye’nin önemli 110 firması stantları ve insan kaynakları yetkilileriyle yer aldı.

Firmaların üst düzey yetkilileri, üniversite öğrencileri ve mezunlarla bir araya gelirken, insan kaynakları departmanları İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencileri ve katılımcılarla işe alım süreçleri, staj olanakları, kariyer süreçleri gibi önemli konularda bilgi alışverişinde bulundular.

ÜNİVERSİTE-İŞ DÜNYASI İŞ BİRLİĞİ

Etkinlik, İTO Meclis Başkanı Dr. Erhan Erken, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhamit Avşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rahmi Deniz Özbay, İstanbul Ticaret Üniversitesi Genel Sekreteri Erdal Cesar ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Uğur Kaya’nın kurdele kesimi ile başladı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Kariyer Günleri’ne programın yoğunluğu sebebiyle katılamayarak başarı mesajını iletti.

Kurdele kesimi öncesi bir konuşma yapan Dr. Erhan Erken üniversitelerin en kıymetli işinin insan yetiştirmek olduğunu kaydederek, bugün gerçekleşen etkinlikle üniversite sanayi ve iş dünyası iş birliğini görmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti. Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Kuralay, katılan firmaların İTO üyeleri olduğunu da kaydederek, Kariyer Günü etkinliğiyle üniversite sanayi iş birliğini daha fazla mümkün kıldıklarını söyledi. Rektör Prof. Dr. Avşar da İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak uyguladıkları teori ve uygulamayı bir arada sunan eğitim modeli çerçevesinde firmalar ile ilişkilerinin güçleneceğini inandığını belirterek katılan firmalara teşekkür etti.

HER BİR FİRMA İÇİN FİDAN BAĞIŞI

Kariyer Günü etkinliğinin devamında, Dr. Kuralay, Prof. Dr. Avşar, Dr. Erken, İTO Meclis Üyesi Hızır Onur Yavuz, Erdal Cesar ve Uğur Kaya her bir katılımcı firmanın stantlarını gezerek bilgi aldı. Ayrıca katılan her bir firma adına Orman Genel Müdürlüğü’ne yapılan fidan bağışının sertifikaları takdim edildi. Etkinlikle sadece kariyer fırsatları sunmakla kalmayıp, çevresel sürdürülebilirliğe de katkıda bulunuldu.

Kariyer Günü ile öğrenciler ve mezunlar için benzersiz bir fırsat sunuldu. Sektör liderleriyle doğrudan iletişime geçen 8500’den fazla öğrenci ve mezun, staj ve iş olanakları hakkında bilgi edinme ve kariyer hedeflerine ulaşmada önemli adımlar atma şansı kazandı. Etkinlik boyunca 3000’den fazla staj ve iş başvurusu gerçekleşti.