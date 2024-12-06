Karayollarında tünel açma makinesi TBM'nin ilk kez kullanıldığı proje Sarıyer-Kilyos Tüneli oldu. Makina, İzmir YHT hattı T-1 Tüneli ve Avrasya tünelinden sonra 13,65 metrelik çapı ile Türkiye'deki en büyük 3. TBM olarak kayıtlara geçti.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli TBM Makinası Hizmete Başlatma Töreni'nde konuştu.

TBM makinasının, Türkiye'de Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda ilk kez kullanılacağını belirten Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin coğrafyası, zengin bir çeşitliliğe sahip olsa da ağırlıklı olarak dağlık arazilerin olması inşaat sektörü için hem bir zorluk hem de yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini zorunlu kılan bir durum olduğunu söyledi.

Dağlık bölgelerde inşaat yapmanın düz arazilere kıyasla daha yüksek maliyetli ve zaman alıcı bir süreç olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Zemin etütlerinin daha detaylı yapılması, patlatma ve kazı işlerinin daha titizlikle yürütülmesi, ayrıca ulaşımın zor olması gibi faktörler, projelerin maliyetini artırmaktadır. Ancak Türkiye'nin büyüyen ekonomisi ve gelişen şehirleşme, bu zorluklara rağmen inşaat faaliyetlerinin devam etmesini gerektirmektedir. Bu noktada, tünellerin TBM yani Tünel Açma Makinaları ile mekanik olarak kazılması yönteminin önemi daha da artmaktadır. TBM, özellikle yerleşim yerlerinde uzun tünellerin kazılmasında kullanılan son derece etkili bir teknolojidir." diye konuştu.

DÜNYAYA MÜHENDİSLİK İHRAÇ EDİYORUZ

Bakan Uraloğlu, ilklerin ve enlerin projesi Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattının, yapım aşamasından, elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü olduğunu vurguladı. "Ülkemizin ve Avrupanın en uzun, Dünyanın 3. en uzun çift tüp karayolu tüneli olan Zigana Tünelinde, Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tünelinde, Rizemizin 70 yıllık hayali Salarha Tünelinde yine Türk mühendislerimizin ve işçilerimizin çok büyük azmi ve emeği var" diyen Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin zorlu coğrafyası bizleri yenilikçi ve büyük projelerle inşaat alanında çok geliştirdi ve bugün Türk müteahhitlik firmalarımızın hem yurt içi hem yurt dışında inşa ettiği yapılar, ülkemizi dünyaya mühendislik ihraç eder seviyeye yükseltti. TBM kazısını başlatarak bir eşiği daha atlıyoruz" diye konuştu.

Tünelin sadece iki noktayı bir araya getirmekle kalmayacağını aynı zamanda İstanbul'un ve ülkemizin ulaşım ağını güçlendirecek, ekonomik gelişmeye katkı sağlayacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, vatandaşların yaşam kalitesini arttıracağını kaydetti.

Tünelin yapım çalışmalarına 2022 yılı Mayıs ayında başladıklarını anımsatan Uraloğlu, Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, 2 geliş 2 gidiş şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında çift tüplü yani toplamda 14 kilometre olarak inşa edilen projemizin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 8,2 kilometredir. Sarıyer Çayırbaşı Tüneli çıkışından başlayıp KMO Uskumruköy Modern Dönel Kavşağında son bulan projemiz kapsamında Sarıyer Kavşağı ve Kilyos Kavşağı olmak üzere; toplam 2 adet farklı seviyeli kavşak, 198 metrelik 1 viyadük, 2 Aç-Kapa yapısı ve 1 menfez de bulunmaktadır. bilgilerini paylaştı.

Bakan Uraloğlu, tünelin yapımını en kısa sürede tamamlamak için hem Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu (NATM) ile delme patlatma şeklinde hem de bugün çalışmalarını başlatacakları tünel açma makinası (TBM) yöntemlerini kullandıklarını vurguladı.