İstanbul'da 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finali ve beraberinde düzenlenecek etkinlikler nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 10 Haziran Cumartesi Günü saat 22.00'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Avrupa Şampiyonlar Ligi Final müsabakası nedeniyle bugünden geçerli olmak üzere 11 Haziran Pazar günü final programı sonlanıncaya kadar kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar paylaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kapatılacak ve alternatif yolları şöyle:

-TEM Kuzey Yan Yol 900 Metre Yol Kavşağı ve 900 Metrelik Yol (900 Metrelik Yol Girişinden İtibaren)

-TEM Kuzey Yan Yol İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu Kavşağı ile İSKİ Arıtma Tesisleri

-Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P5 P6 Otoparkları Ayrımı ile 900 Metre Yol Sonu Ayrımları ve Atatürk Olimpiyat Stadı Yolundan 900 Metre Yol Sonuna Bağlantı Kavşağı

-900 Metre Yol Sonundan Atatürk Olimpiyat Stadına Bağlantı Yolu

-Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 401. Sokak, 2745. Sokak, 2746. Sokak Yolu (İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu Girişinden İtibaren)

-Tuna Caddesi ile 13. Sokak Kavşağı (İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu Girişi)

-İstanbul Olimpiyat Metro İstasyonu önü ve Metro Üst Geçidi

-Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu Metro İstasyonu Ayrımı

-Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P23 Otopark Ayrımı

-Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu Tünel Girişi Ayrımı

-Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P7 - P8 P9-P10 Otoparkları Ayrımı

-Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P20 - P21 Otopark Ayrımları

-Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P24 Otopark Ayrımları

ALTERNATİF YOLLAR:

1- Tem Kuzey Yan Yol

2- Olimpiyat Stadı Kayaşehir Yolu

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 09.06.2023 – 15.15