Sürdürülebilir bir gelecek için çevreye duyarlı bir yaklaşımla faaliyetlerine devam eden İstanbul Turizm ve Otelcilik Grubu, CK Enerji Boğaziçi Elektrik aracılığı ile elektrik tüketimini “yenilenebilir enerji kaynaklarından” sağlayacak. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası alan grup, bu yılki 8 milyon 250 bin kWh’lik elektrik tüketimini yeşil enerjiden karşılarken karbon emisyonunu da sıfırlamış olacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Taksim Meydanı’nda yükselen The Marmara Oteli başta olmak üzere pek çok tesisi işleten İstanbul Turizm ve Otelcilik A.Ş., bu yılki elektrik tüketiminin tamamını yeşil enerjiden karşılamak için CK Enerji Boğaziçi Elektrik aracılığı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) sahibi oldu. Bu sertifika ile 2024 yılındaki 8 milyon 250 bin kWh’lik elektrik tüketimini yeşil enerji kaynaklarından sağlayacak olan İstanbul Turizm ve Otelcilik Grubu, yaklaşık 3 bin 950 ton CO₂ emisyonunu önleyerek, bu emisyonların çevreye etkisini de nötrleyecek.

Sürdürülebilir bir gelecek için çevreye duyarlı bir yönetim anlayışı ile faaliyetlerini sürdüren İstanbul Turizm ve Otelcilik Grubu’nun I-REC alması dolayısı ile The Marmara Otel’de düzenlenen toplantıya, CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, İstanbul Turizm ve Otelcilik A.Ş. The Marmara Taksim Genel Müdürü Erkan Öğüt katıldı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEĞE KATKI SAĞLAMAK, OPERASYONLARIMINIZ TEMEL ÖNCELİKLERİNDEN BİRİ”

Törende konuşan The Marmara Taksim Genel Müdürü Erkan Öğüt, “Sürdürülebilirlik hem çevremiz hem de geleceğimiz için büyük bir sorumluluk. Operasyonlarımızda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak çevre üzerindeki olumsuz etkilerimizi en aza indiriyoruz. Bu adım, sadece karbon ayak izimizi azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda otelcilik sektöründe daha çevre dostu bir yaklaşımı benimsemek adına attığımız önemli bir adımı temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEĞİ BİRLİKTE İNŞA ETMEK BİZİM İÇİN BÜYÜK AYRICALIK”

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac da, “Sürdürülebilir bir gelecek için attığınız adımları takdir ediyor ve bu yolda size destek olmaktan gurur duyuyoruz. I-REC sertifikalarınız ile 170 bin ağaç dikilmesiyle eşdeğer bir karbon emisyonu nötrlemesi sağlamış oldunuz. Bu, şehir merkezinde 900 adet otomobilin bir yıl boyunca trafikten çekilmesiyle aynı çevresel faydayı sağlamakta. Enerji seçimlerinizle, sadece çevreyi korumakla kalmıyor, sürdürülebilir enerji kaynaklarının daha geniş çapta kullanılmasını teşvik ediyor ve sektörün

gelişimine katkıda bulunuyorsunuz. Bu süreçte sizinle iş birliği yapabilmek ve sürdürülebilir bir geleceği birlikte inşa etmek bizler için büyük bir ayrıcalık” dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ SERTİFİKASI NEDİR?

Son yıllarda giderek yaygınlaşan I-REC (Uluslararası Yenilenebilir Enerjisi Sertifikası), RECs International tarafından geliştirilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası sertifikasyon sistemi. Uluslararası bağımsız bir kuruluş olan IREC Foundation tarafından verilen ve denetlenen bu sistemde, yenilenebilir enerji tesislerinde (güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal ve biokütle) üretilen her 1 MWh elektrik karşılığında bir sertifika oluşturuluyor. Yetkili enerji şirketleri de bu sertifikayı talep eden müşterilerinin elektrik enerjilerini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamasına destek veriyor.

SERTİFİKAYA SAHİP OLAN ŞİRKETLER ÇEŞİTLİ AVANTAJLAR ELDE EDİYOR

Üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesi ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan bu sistem sayesinde tüketiciler bilinçli ve güvenilir bir seçim yapabiliyor. Aynı zamanda yeşil enerji kullanımının karbon salınımının azaltılmasına yönelik olumlu bir adım olması nedeniyle tüketici davranışını yeşil enerji kullanan tesisler için pozitif yönde etkileyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki firmalar, satın aldıkları ürünleri üreten tesislerin yenilenebilir enerji sertifikası almasını şart koşarken buna karşılık çeşitli avantajlar da sağlıyor.