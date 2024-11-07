İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Tuzla'da bir alışveriş merkezinin otoparkında yaşanan olayın sosyal medyada paylaşılması sonrasında şüpheli şahsın 'kasten yaralama' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutukalanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiğini açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Alınan bilgiye göre Tuzla'da Şifa Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin otoparkında oyun oynayan yaşı küçük şahıslardan B.E.A.’nın, bir şahıs tarafından saldırıya uğradığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrasında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti.

Hastaneye kaldırılan yaşı küçük şahsın hayati tehlikesinin olmadığı anlaşılan olayla ilgili kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli A.K. adlı şahısın 8.10.2024 tarihinde yakalanmış, şüphelinin, çocukların yapmış oldukları gürültüden rahatsız olması nedeniyle olayı gerçekleştirdiğinin belirlendiği kaydedildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs “kasten yaralama” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/istanbul_EGM/status/1854259198336565447