İstanbul Ümraniye’de bu yıl 10’uncusu düzenlenen Geleneksel Hamsi ve Kültür Festivali, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın ev sahipliğinde, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla coşkuyla gerçekleşti. Karadeniz’in eşsiz kültürü ve lezzetleri Ümraniyelilerle buluşurken, festivalde 3 ton hamsi ikram edildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Rizeliler Derneği iş birliğiyle Santral Meydanı’nda gerçekleştirilen 10’uncu Geleneksel Hamsi ve Kültür Festivali’nde 3 ton hamsi ikram edildi. Festivalde, Karadeniz’e has yöresel ürünler ve köy sobasında özel olarak pişirilen lahana çorbası, mısır ekmeği ve muhlama gibi lezzetler de sunuldu. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın ev sahipliğinde düzenlenen festivale, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, İlçe Kaymakamı Yüksel Çelik, AK Partili Eski Belediye Başkanları, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, Ümraniye Rizeliler Dernek Başkanı Necmettin Birinci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karadenizli sanatçılar Zeki Uçkan ve Batuhan Akyıldız’ın sahne aldığı festivalde, vatandaşlar hem horon oynayıp şarkılar söyledi hem de hamsi ikramlarının tadını çıkardı. Festival alanında hamsi ızgarasının başına geçen Sağlık Bakanı Memişoğlu ve Başkan İsmet Yıldırım, vatandaşlara kendi elleriyle hamsi ikram ederek, ardından da stantları gezdi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ümraniye Hamsi Festivali’ne katılarak, “Ümraniye’de hem hamsinin hem horonun tadını çıkarıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi ve horon oynadı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Karadeniz’in eşsiz kültürünü Ümraniye’mizde yaşatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl festivalimizin 10’uncusunu düzenliyoruz. Bu festival, birlik ve beraberliğimizin en güzel örneği. Bu güzel atmosferde horonla coştuk, türkülerle buluştuk ve lezzetlerimizi birlikte tattık. Her yıl daha büyük bir coşkuyla bu festivali düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

Ümraniye, Karadeniz’in ruhunu yansıtan bu festivalle unutulmaz bir güne ev sahipliği yaptı.