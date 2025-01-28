Uluslararası Sarı Saltuk Kültür Merkezi (UKİD), önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Türk Devletleri Teşkilatı’nın geleceği, fırsatları ve karşılaşabileceği risklerin masaya yatırıldığı konferans, alanında uzman isimleri bir araya getirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki toplantıda Türk Devletleri Teşkilatı’nın geleceği ele alındı.

Toplantıya, Makedonya Türk Milli Birlik Hareketi Kurucu Genel Başkanı Erdoğan Saraç ve Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Okan Yeşilot katıldı.

Erdoğan Saraç, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Devletleri arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaparak, Türk dünyasının daha güçlü bir konuma ulaşabilmesi için iş birliğini artırılması gerektiğini belirterek, "Bu tür platformlar, ülkelerimiz arasındaki bağı güçlendirmek adına hayati bir rol oynuyor.” dedi.

Prof. Dr. Okan Yeşilot ise konuşmasında Türk Devletleri Teşkilatı’nın tarihsel sürecini ele aldı. Teşkilatın, eski adıyla Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi olarak kurulduğunu hatırlatan Yeşilot, “Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin kurucu üye olduğu bu yapı, geçmişten gelen bağları güçlendirme amacını taşıyor. Günümüzde ise daha stratejik adımlara ihtiyaç var. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı gibi krizler, Türk dünyasının dayanışmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi

UKİD Kurucu Başkanı Av. Zeki Çalışkan’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, Türk dünyasının geleceğine yönelik kritik mesajlarla sona erdi.

Katılımcılar, bu tür organizasyonların Türk Devletleri arasında birlik ve dayanışmayı güçlendirmek için önemli bir fırsat sunduğu konusunda hemfikir oldu.