İstanbul'da Üsküdar Belediyesi, paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin bir simgesi olarak her yıl dağıttığı ve artık gelenekselleşen aşure dağıtımına bu yıl da devam etti.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar'da Mihrimah Sultan Camii önünde muharrem ayı dolayısıyla dev kazanlarda kaynatılan aşureler binlerce vatandaşa ikram edildi.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı vatandaşlara aşure dağıttı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, aşure adğıtımı öncesi Üsküdarlılara seslenerek, "Allah kabul etsin gördüğünüz gibi hemşehrimizin ilgi ve alakası oldukça yoğun. Ben hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Üsküdar belediyesi olarak Üsküdar'da da böyle güzel bir geleneği yaşatıyoruz dünden itibaren kazanlar kaynadı. Yaklaşık 10 bin vatandaşımıza aşure dağıtıyoruz afiyet olsun herkese Allah kabul etsin. Bu birlik beraberliğimiz daim olsun" dedi.