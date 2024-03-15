İstanbul'da Nevmekanlar ve açtığı sayısız kütüphane ile Üsküdar’ı bir kitah şehri haline getiren Üsküdar Belediyesi, Üsküdarlı hemşehrilerine bir yeni kütüphane daha kaznadırdı.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar yepyeni bir bilgi ve kültür hazinesine daha kavuştu.

Fatih Sultan Mehmed döneminde inşaa edilen ve Üsküdar Belediyesi tarafından restore edilen tarihi bina artık bir kütüphane olarak hizmet vermeye devam edecek. Yedi Güzel Adam ve Öncüler Kütüphanesinin açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun yıılmaz ve çok sayıda edebiyat insanı ve vatandaşlar katıldı.

Hilmi Türkmen:’’Üsküdar Belediyesi olarak binaya ve tarihi geçmişine sahip çıktık’’

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ilçedeki ecdat yadigarı tüm tarihi eserlere sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Binanın tarihi geçmişinden bahseden Başkan Türkmen, "Biz Üsküdar Belediyesi olarak buranın hususiyetini, değerini korumak ve şehir hayatına kazandırmak için binayı 2006’da satın almıştık. Farklı işlevlerle ama kültür, sanat amaçlı olarak kullandıktan sonra burayı nihayet 2014’te bir kütüphaneye dönüştürdük. Yedi Hilal Derneği ile hazırladığımız ortak bir proje ile gerçekleştirmiştik bu işi. Hatırlayacaksınız, açılışımıza da merhum Rasim Özdenören ve merhum Nuri Pakdil katılmışlardı. Yedi Güzel Adam ve Öncüler Kütüphanesi işte böyle doğdu. Bu vesileyle bu kütüphaneye adlarını veren o büyük edebiyatçılarımızı, yedi güzel adamı rahmetle, hürmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun" dedi.

Başkan Türkmeni, "Üsküdarlı olmanın sayısız imkanlarından biri de buranın okuru, sakini olmak. Her zaman, her eserimiz için söylediğimiz gibi. Burası da restorasyonu tamamlanana kadar bizimdi artık sizin. Gelin, okuyun, sahip çıkın." çağrısında bulundu.