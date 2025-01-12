Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Üsküdar’daki Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarj edilmesiyle ilgili inceleme başlattı. Atık su deşarjına neden olan kurum veya kuruluşlar hakkında idari işlem yapılacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Çengelköy Mahallesi’nde bulunan Kuleli Askeri Lisesi önünden denize kanalizasyon deşarj edildiğine dair ihbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Atık suyun kaynağının tespit edilmesi için bölgede inceleme başlatıldı.

Kirliliğin kaynağının tespit edilmesinin ardından çevreyi kirleten kurum veya kuruluşlar hakkında idari işlem yapılacağı öğrenildi.

İstanbul’da Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarjı olduğuna ilişkin ihbar üzerine Bakanlığımız denetim ekipleri bölgeye yönlendirilmiştir. Atık suyun kaynağının tespiti için incelemeler devam etmektedir. İnceleme neticesinde atıksu deşarjına neden olan kurum veya… pic.twitter.com/VR2dAhEgzu— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) January 12, 2025

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarjı olduğuna ilişkin ihbar üzerine Bakanlığımız denetim ekipleri bölgeye yönlendirilmiştir. Atık suyun kaynağının tespiti için incelemeler devam etmektedir. İnceleme neticesinde atık su deşarjına neden olan kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır” ifadelerini kullandı.