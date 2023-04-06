İstanbul Valiliği'nden, CHP İl Başkanlığı binasından yapılan silah sesi duyulduğu yönündeki ihbara ilişkin, TEM Otoyolu Edirne istikametine hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiğinin tespit edildiği, konuyla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği'nden, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 04.00 sıralarında Sarıyer İlçemizde bulunan CHP İl Başkanlığı Binasında görevli Polis Memuru tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine TEM Otoyolunda silah sesleri duyulduğu yönünde ihbarda bulunulmuştur.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan incelemeler ve binanın güvenlik görevlileriyle yapılan görüşmelerde; Tem Otoyolu Edirne istikametinden 5-6 el silah sesi duydukları beyan edilmiş, il başkanlığı binası ve çevresindeki kontrollerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı anlaşılmıştır.

Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun 2. şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 9mm çapında 2 adet kovan bulunmuştur. Konuyla ilgili başlatılan incelemeler devam etmektedir" denildi.