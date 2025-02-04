İstanbul'da H.Ç.’nin Manisa’da M.S.’nin elebaşılığını yaptığı 2 ayrı Organize Dolandırıcı Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “HÜCRE-8” operasyonlarında yakalanan 64 şüpheliden 19'u tutuklandı, 41'ine ise adli kontrol kararı verildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul ve Manisa merkezli 21 ilde düzenlenen 'Hücre-8' operasyonu ile elebaşılığını H.Ç ve M.S'nn yaptığı iki ayrı organize dolandırıcı suç örgütünden 64 şüpheliyi yakaladı.

Düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 5 milyar TL değerindeki; 590 adet arsa, 80 adet konut, 150 adet banka hesabı, 5 adet otomobil ve 1 adet motosiklete el konuldu. operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, çok sayıda çek/senet, bilgisayar ve doküman ele geçirildi.

????İstanbul ’da H.Ç.’nin

????Manisa’da M.S.’nin elebaşılığını yaptığı 2 ayrı Organize Dolandırıcı Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “HÜCRE-8” operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı. İzmir Bornova’da çalışmalar hız kesmiyor Yaklaşık 5 Milyar TL değerindeki; 590 adet arsa, 80 adet konut, 150 adet banka… pic.twitter.com/ktMPyHViwa — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 4, 2025

Operasyonlarda organize dolandırıcı suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması ile 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa Muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. 64 şüphelinin 19'u tutuklanırken, 41’ine ise adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonun detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik etti. Bakan Yerlikaya, "Lütfen, telefonda kendisini devlet memuru olarak tanıtıp para ve altın isteyenlere inanmayın. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin, biz gereğini yapalım" uyarısında bulundu.