İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bin 803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye’ dönüşümü için düzenlenen kura çekim töreninde konuştu.İSTANBUL (İGFA) - 14 Mayıs’tan sonra depremi Türkiye’nin birinci meselesi haline getireceklerini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ben, sizi ne seçimden önce ne şimdi ne görevim bittikten sonra aldatan bir insan asla olmayacağım” dedi. Yeni tasarım araçların ‘aranan araçlara’ dönüşeceğini kaydeden İmamoğlu, “Yani diğer taksiyi durdurmayacaklar.

Bu taksiyi durdurmak için, aradan sizleri seçecekler. Onun için hem daha iyi para kazanacaksınız hem daha memnuniyeti yüksek taksiler olacaksınız hem de hayırlı bir iş yapacaksınız. Sayısı çok olmasa da engelli vatandaşlarımızı da taşıyan hem para kazanan ama hem de hayır duası alan insanlar olacaksınız. Bunu unutmayın” diye konuştu.