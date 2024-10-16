Koç Üniversitesi Hastanesi “15 Ekim Dünya El Yıkama Günü” kapsamında Zeytinburnu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle hayata geçirilen “Sağlık Elde Başlar” Projesi 8. yılında da bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Dünya El Yıkama Günü” kapsamında düzenlenen proje ile Zeytinburnu Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Koç Üniversitesi Hastanesi işbirliğiyle, Zeytinburnu ilçesindeki 15 ilkokulda yaklaşık 5 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Projeyle çocuklara erken yaşta el ve tırnak temizliği ve doğru el yıkama alışkanlığının kazandırılması amaçlanıyor. Gazi Paşa İlkokulu’nda düzenlenen ilk eğitim etkinliğine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya, Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özgür Gözer ve Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Alhan katıldı.

“Sağlık Elde Başlar” Projesi ile Zeytinburnu’nda öğrenim gören 1. sınıf öğrencilerine Koç Üniversitesi Hastanesi’nin alanında uzman doktorları tarafından uygulamalı olarak doğru el yıkama adımları gösteriliyor, etkinlik sonunda ise hijyen bilincini daha da pekiştirmek ve teşvik etmek amacıyla Zeytinburnu Belediyesi tarafından hazırlanan ve içerisinde sabun, peçete, ıslak mendil gibi temel hijyen malzemelerinin yer aldığı kitler dağıtılıyor.

2017 yılından bu yana devam eden projede, temel hijyen bilincinin ilkokul seviyesindeki çocuklara ve çocuklar aracılığıyla da tüm ailelere ve topluma yayılması hedefleniyor.

El hijyeninin grip, nezle ve hastane enfeksiyonları gibi tedavisi zor olan hastalıkların önlenmesinde basit ama en etkili koruyucu yöntem olduğuna dikkat çeken Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özgür Gözer, Zeytinburnu Belediyesi’nin ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla böyle bir proje düzenlemek bizim için son derece önemli olduğunu belirterek, "Sağlığımız her şeyden önemli. Hastalanmaktan kaçınmanın en kolay yolu, el hijyenidir. Çocuklar evlerine gittiğinde öğrendikleri bilgileri büyüklerine ve kardeşlerine aktaracak, belki de bir kişi öğrenmişken ev halkıyla birlikte beş kişi birden nasıl el yıkayacağını öğrenmiş olacak" dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise, el yıkamanın aynı zamanda bir alışkanlık olduğuna vurgu yaptı."Alışkanlık dediğimiz şey küçük yaşlarda başlar" diyen Arısoy, "Biz de “Dünya El Yıkama Günü” sebebiyle ve Koç Üniversitesi Hastanesi işbirliğiyle Zeytinburnu’ndaki tüm ilkokul birinci sınıf öğrencilerine el yıkama seti hediye etmeye başladık. Aynı zamanda Koç Üniversitesi Hastanesi’nden gelen uzman doktorlarımız da çocuklarımıza ellerini nasıl yıkamaları gerektiğini anlatıyor ve sınıfta birlikte uygulamasını yapıyorlar. Bu proje sayesinde çocuklarımız doğru el yıkama tekniklerini öğrenerek kendilerine ya da arkadaşlarına mikrop bulaştırma ihtimalini en düşük seviyede tutacak" diye konuştu.