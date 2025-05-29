Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 572. yılında Beykoz, Arnavutköy, Kâğıthane ve Sultangazi Cebeci Millet Bahçeleri'nin açılışını yaptı.ANKARA (İGFA) - İstanbul'un Arnavutköy, Beykoz, Kâğıthane ve Sultangazi ilçelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından toplam 428 bin 100 metrekare büyüklüğündeki bu dört millet bahçesi, İstanbul'un yeşil alanlarını artırarak vatandaşlara doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sunacak.

İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümünde Millet Bahçeleri açılış töreni’nde konuşan Erdoğan "Her biri titiz bir çalışmanın, yoğun bir gayretin ürünü olan 4 yeni millet bahçemizi göz bebeğimiz İstanbul'umuza kazandırıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 5 milyon 579 bin metrekare büyüklüğündeki 34 millet bahçesinin vatandaşların kullanımına açıldığını duyurdu. Ayrıca, 20 yeni millet bahçesinin yapım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri'nin afet zamanlarında toplanma alanı olarak kullanılacak şekilde tasarlandığını belirtti. İstanbul'da yaşanan depremin, bu alanların önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Erdoğan, Millet Bahçeleri'nin sadece yeşil alanlar değil, aynı zamanda kriz anlarında güvenli toplanma noktaları olarak da hizmet vereceğini ifade etti.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1928076913563553997