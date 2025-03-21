Bugünkü Resmi Gazete'e yayımlanan Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı Projesi hakkındaki iddiaları yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden devralınmadığını söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı Projesi hakkındaki iddiaları yanıtladı. Projenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden devralınmadığını ifade eden Uraloğlu, “Kamuoyunu lütfen hiç kimse yanlış ve yalanlarla bilgilendirmeye, yanıltmaya gayret etmesin” dedi.

Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik bir süreç yaşandığını dile getiren Bakan Uraloğlu, İstanbul'da Bakanlık olarak tamamlanan 160 kilometre civarında metro ağı olduğunu belirterek, "İnşaatı devam eden 2 tane de projemiz var. Bunlardan bir tanesi de Arnavutköy ile Halkalı arasındaki yaklaşık 17,5 kilometrelik hattır. Bir diğeri de Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı'nda devam eden 4,5 kilometrelik hattır. Şimdi speküle edilen, yalan yanlış bilgiler üretilen yer de burasıdır.” dedi.

Bakan Uraloğlu, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu’nu Bakanlık olarak hayata geçirdiklerini belirterek “Ancak gerek şehircilik gerekse değişen ihtiyaçlar noktasında Ümraniye Belediyemizden ve İstanbul Valiliği'mizden bu hattın Topağacı Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi ve Ümraniye Spor Köyü’ne kadar uzatılmasıyla ilgili bir talep geldi. Büyükşehir ne işin içerisinde var ne talep noktasında var ne de bir tasarı da olsa ne bir düşünce de olsa bir projesi var… Bunların hiçbirisi yok. Bunun üzerine biz de buradaki vatandaşlarımızın ihtiyacını çözme noktasında bir proje çalışması başlatmıştık, o proje çalışmasını aşağı yukarı tekamül ettirdik. Yaklaşık 4,5 kilometrelik bir metro hattıdır. Bunun da Cumhurbaşkanımızdan yetkisini alarak Bakanlık olarak yapılmasıdır.” diye konuştu.

Söz konusu hattın Büyükşehir Belediyesi ile ilgisi olmadığının bir kez daha altını çizen Bakan Uraloğlu, “Biz bir şey yapıyoruz… Kim için? İstanbulumuz için yapıyoruz. Onun için kamuoyunu lütfen hiç kimse yanlış ve yalanlarla bilgilendirmeye, yanıltmaya gayret etmesin. İşin doğrusu budur, biz yolumuza devam ediyoruz. Biz milletimize İstanbulumuza hizmet etmeye devam ediyoruz, bizim odağımız iştir.” dedi.

Yavuztürk, Kazım Karabekir, Topağacı Mahallesi ve Ümraniye Spor Köyü olmak üzere 4 yeni istasyonu ile İstanbul’a hayırlı olmasını dileyen Bakan Uraloğlu, Bakanlık tarafından İstanbul’da tamamlanan Raylı Sistem Hat Uzunluğu 161,8 km ve yapımı devam eden raylı sistem hat uzunluğu 26,5 km iken hizmete sunulan hat uzunluğunun ise 188,3 km’ye ulaşacağını sözlerine ekledi.