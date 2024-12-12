İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen "NARKOKAPAN-2" operasyonunda 2’si yabancı uyruklu olmak üzere zehir taciri 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri'nin zehir tacirlerine yönelik yeni operasyonlarından olan Narkokapan'ın ikinci operasyonu İstanbul'da gerçekleştirildi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, İstanbul'un Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkokapan-2" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 95,5 kilogram metamfetamin, 74 kilogram kokain ve 1 milyon 16 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, operasyonda 2'si yabancı uyruklu zehir taciri 8 şüphelinin yakalandığını ve tamamının tutuklandığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1867075022507868652