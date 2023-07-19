İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin köklü kuruluşu İstanbul Elektrikli Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), 850 milyon liralık kaynakla, kente 125 yeni otobüs kazandırmak için harekete geçti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT’nin yaklaşık 850 milyon liralık öz kaynak yatırımıyla, İstanbul’a 125 yeni otobüs kazandırılıyor.

‘125 İETT Otobüsü Temini Sözleşmesi’, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kurum tarihinde bir ilk olan kadın şoförleri temsilen Sevda Mavi ve Zehra Karakuş’un tanıklığında, İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve AKİA Genel Müdürü Remzi Baka tarafından imzalandı.

İktidar tarafından ÖTV ve KDV oranlarının artırılmasının toplu ulaşım ücretlerine yansımasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Başkan İmamoğlu, “Ortaya konulan bu vergi yükleri, vatandaşımızın belini bükmektedir. Bu yükler, kamu hizmetlerinde de en üst seviyeye taşındığı takdirde, ekstra bir yük olarak bunun vatandaşlarının sırtına yük olması kaçınılmazdır” uyarısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Meclisi’nden oy birliğiyle geçen 300 otobüs alımıyla ilgili sürecin, 3 yıldan fazla bir süredir Cumhurbaşkanlığı onayı beklediğini hatırlatan Başkan İmamoğlu, “Bu manada devletin hangi kurumunun önüne gelirse gelsin, bu şehre dair beklenilen ya da bekletilen kredi veya buna benzer imkânların tereddütsüz, en hızlı şekliyle onaylanmasını ve işimizin kolaylaştırılmasını, 16 milyon vatandaşımız adına hükümetten talep etmekteyiz. Bu sesimizi tekrar Cumhurbaşkanlığı makamına iletmeyi sorumluluk olarak görüyorum” diye konuştu.