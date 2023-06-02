Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olarak tanımlanan ve 31 Mayıs itibariyle sona eren "Yarısı Bizden" kampanyasında İstanbul genelinde 1 milyon 19 bin 471 bağımsız birim, 269 bin 670 başvuru yapıldığı açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şu ana kadar uzlaşı sağlanan 108 bin konutta projelendirme çalışmalarının başladığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan Kentsel Dönüşümde “Yarısı Bizden” kampanyasında başvuru süreci 31 Mayıs itibariyle sona ermişti.

Konuyla ilgili başvuru sürecinin sonlandığını anımsatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 milyon 19 bin 471 bağımsız birim, 269 bin 670 başvuru yapıldığını belirterek, "Şu ana kadar uzlaşı sağlanan 108 bin konutta projelendirme çalışmaları başlatıldı. Tüm başvurular incelenecek, çoğunluğun sağlandığı binalarda dönüşüm süreci hemen başlayacak. İstanbul'umuzu tüm afetlere karşı daha dirençli kılmak için durmadan çalışacağız!” dedi.

Kampanya kapsamında 100 metrekare 2+1 dairenin 750 bin lirası devletten olmak üzere kalan tutara yüzde 10 peşinat, 5 bin 625 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vade ile ödeme imkânı sağlanacak.

120 metrekare 3+1 dairenin de 900 bin lirası devletten olmak üzere, kalan tutar yüzde 10 peşinat, 6 bin 750 liradan başlayan taksitle 10 yıl vade ile kampanyaya katılım sağlayanlara destek verilecek.

Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaatın tamamlanması ve bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ile aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılması hedeflendi.

“Yarısı Bizden” kampanyasına İstanbul genelinde 90 bin 61 binada 1 milyon 19 bin 471 bağımsız bölümde 269 bin 66 başvuru yapıldı.

İSTANBUL’UN İLÇELERİNDE İSE BAŞVURU RAKAMLARI ŞU ŞEKİLDE OLDU: