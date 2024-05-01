İçişleri Bakanlığı, İstanbul’da 1 Mayıs'ta uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polislere saldıran 210 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşe katılanlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1785655734643876201

Bakan Yerlikaya ayrıca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağ duyuyla karşı koyan; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul’daki kahraman polislere de teşekkür etti.