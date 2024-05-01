İçişleri Bakanlığı, İstanbul’da 1 Mayıs'ta uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polislere saldıran 210 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri  Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşe katılanlara ilişkin açıklama yaptı.

81 ilin Milli Eğitim Müdürleri Ankara'da 81 ilin Milli Eğitim Müdürleri Ankara'da

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1785655734643876201

Bakan Yerlikaya ayrıca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağ duyuyla karşı koyan; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul’daki kahraman polislere de teşekkür etti. 