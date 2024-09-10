  ENTRANT projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi   ENTRANT projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere verdiği ‘Sen Oku Diye’ eğitim desteğine başvurular bugün başladı. Son başvuru tarihi 11 Ekim.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliği sunmak için öğrencilere sağladığı desteği sürdürüyor.

Bu kapsamda “Sen Oku Diye” projesiyle İstanbul’daki ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim gören; şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere durumlarını belgelemek koşuluyla yılda bir kereye mahsus nakdi destek yardımı yapılıyor.

Yaklaşık 100 bin öğrenciye verilecek 3 bin TL'lik “Sen Oku Diye” eğitim desteği için, öğrenciler 11 Ekim 2024 tarihine kadar “İstanbul Senin Uygulaması” ya da https://senokudiye.ibb.istanbul/ portalı üzerinden başvuru ve evrak işlemlerini gerçekleştirilecek başvuruda bulunabileceği açıklandı.

Kaynak: igf