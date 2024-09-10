İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere verdiği ‘Sen Oku Diye’ eğitim desteğine başvurular bugün başladı. Son başvuru tarihi 11 Ekim.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliği sunmak için öğrencilere sağladığı desteği sürdürüyor.

Bu kapsamda “Sen Oku Diye” projesiyle İstanbul’daki ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim gören; şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere durumlarını belgelemek koşuluyla yılda bir kereye mahsus nakdi destek yardımı yapılıyor.

Yaklaşık 100 bin öğrenciye verilecek 3 bin TL'lik “Sen Oku Diye” eğitim desteği için, öğrenciler 11 Ekim 2024 tarihine kadar “İstanbul Senin Uygulaması” ya da https://senokudiye.ibb.istanbul/ portalı üzerinden başvuru ve evrak işlemlerini gerçekleştirilecek başvuruda bulunabileceği açıklandı.