İstanbul’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında “Bir Ulus Uyanıyor” konseri gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyetin 100. yılı onuruna, Uludağ İçecek Türk AŞ. sponsorluğunda bestelenen “Bir Ulus Uyanıyor” adlı senfonik eser, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105. Yıl dönümü çerçevesinde Cemal Reşit Rey Salonu’nda Oğuzhan Balcı’nın yönetiminde Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası tarafından seslendirildi. Konsere, Uludağ İçecek Türk AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erbak, Uludağ İçecek Türk AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, Bursa Filarmoni Derneği Başkanı Mehdi Kamruz ve çok sayıda davetli katıldı.

Uludağ İçecek Türk AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erbak, “Yüzüncü yılın onuruna aile ve şirket olarak karar verdik ve senfonik bir eser ortaya konması için Oğuzhan Şefimize rica ettik. Bizi kırmadı, çok sağ olsun. Ortaya tam on bir bölümlük 1 saat 10 dakika süren ‘Bir Ulus Uyanıyor’ başlıklı, yüzüncü yılın onuruna uygun, Ulu Önder Atatürk’e uygun, onun bu devleti, bu ülkeyi düşmandan kurtaran bütün arkadaşlarına layık bir eser ortaya çıktı hakikaten” dedi.

Uludağ İçecek Türk AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, “Uludağ İçecek Türk AŞ. olarak Cumhuriyet’in yüzüncü yılıyla ilgili bir eser siparişi vermiştik. Biz, 15 yıldan beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoruyuz. Bursa’da ve Türkiye’de kültür, sanat ve sporda ciddi biçimde bu işin yanında olan bir kurumuz ve yüzüncü yılda da böyle keyifli bir proje geldi aklımıza. Oğuzhan Balcı’dan bunu rica ettik ve güzel bir eser besteledi bizim için. İlk prömiyeri Cumhuriyetin yüzüncü yılında Bursa’da oldu ve bundan sonra da bazı Devlet Senfoni Orkestraları ve operalar bu eseri programlarına aldılar. Bugün de ikinci program İstanbul’da gerçekleşti. Yarın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Atatürk’ün bize armağan ettiği doğru, çağdaş yolda ilerliyoruz. Onun için biz de bugün çok mutluyuz ve bu akşam Cemal Reşit Rey’de icra edilen konseri seyretmeye geldik.” ifadelerini kullandı.

Bursa Filarmoni Derneği Başkanı Mehdi Kamruz, “On bölümlük bir senfonik suit. Senfoni orkestrasıyla, Oğuzhan Bey ile ve ilgili arkadaşlarla konuştuk, en son şu kanaate vardık. Ne kadar güzel kapılar çalmışız ki müthiş, çok çok güzel bir eser ortaya çıktı. Size söylemeliyim ki, şu ana kadar ağlamayan yok. Mutlaka tavsiye ederim, izlenilsin. Bir çok büyük şehirde tekrar tekrar çalınacak” diye konuştu.