İstanbul'da Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı TBM-2 Işık Görme Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgedeki 3,1 milyon vatandaşın Marmaray üzerinden İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabileceğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı TBM-2 Işık Görme Töreninde konuştu.

Bakan Uraloğlu, Kasım 2024'te söz konusu hat üzerindeki TBM-1 Tünelinin kazı çalışmalarını tamamladıklarını anımsatarak, en kısa sürede TBM-2 Tünelindeki kazı çalışmalarının bitirileceğine ilişkin verdikleri sözü tuttuklarını kaydetti. 3 ay içerisinde kazı çalışmalarını tamamlayarak hat üzerinde TBM ile yapılacak tüm çalışmaları sonlandırdıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı ile Kapasite 4 Kat Artacak" dedi

Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattının 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy etabı, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule etabı ve 8.4 kilometrelik Ispartakule-Halkalı etabı olmak üzere 3 etaptan oluştuğunun altını çizdi.

"Tüm etapların tamamlanmasıyla; mevcut hat kapasitesini 4 kat arttırmayı, yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate düşürmeyi planlıyoruz" diyen Bakan Uraloğlu, "Hattımız tamamlandığında yıllık 2,7 milyon yolcu ile 33,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Halkalı-Ispartakule etabında; 6,4 kilometre çift tüp TBM tüneli, 634 metre uzunluğunda 2 adet aç-kapa tünel ve 1,38 kilometre açık hat olmak üzere zemin iyileştirmeleri dâhil 8.4 kilometre uzunluğunda yeni hızlı tren hattının tamamının altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatlarını yaptık. Projemiz kapsamında giriş noktası olan Halkalı kesiminde TBM portal imalatlarını tamamladık. Çıkış portal yapısında kazı çalışmalarında sona yaklaştık. Bugün itibariyle de TBM makinalarıyla kazıları yapılan 6.4 kilometre uzunluğundaki çift tüplü tünelimizden arkamda gördüğünüz TBM-2 Tünelindeki kazı çalışmalarımızı tamamlayıp ışık görme aşamasına gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

ETAP GENELİNDE YÜZDE 79 İLERLEME SAĞLANDI

TBM-1 tünelindeki kazı çalışmalarını bitirdiklerini anımsatan Bakan Uraloğlu, çalışmaların tamamlandığında Ispartakule'den devam edecek 67 kilometrelik hatla, İstanbul'u mevcut Halkalı İstasyonu'ndan yolcu ve yük hizmetlerini sağlayacak şekilde Çerkezköy'e oradan da Kapıkule Hattına entegre edeceklerini kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Açtığımız tüneller ile Halkalıdan Ispartakuleye ulaşarak Ispartakule ile hinterlandındaki Esenyurt ilçesi ve Bahçeşehir semtindeki vatandaşlarımız İstanbul'un raylı sistem ağına kavuşacak. Böylece, özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen bu bölgedeki 3.1 milyon vatandaşımız Marmaray üzerinden; Gebzeye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabilecek" dedi.

KAPIKULE-ÇERKEZKÖY ETABI AĞUSTOS AYINDA AÇILACAK

Hattın yapımı kapsamında kazı çalışmalarını bitirdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, dolgu çalışmalarında yüzde 99 ilerleme kaydettiklerini aktardı.

Kapıkule-Çerkezköy etabının genelinde yaklaşık yüzde 95 fiziki ilerleme sağladıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, bu etaptaki çalışmaları Ağustos ayı içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Söz konusu projeye hem Türkiye, hem de Avrupa Birliği tarafı olarak her seviyede ciddi oranda zaman ve emek sarf ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "İnşallah Ağustos ayı sonrasında demir raylar üzerinde süzülecek trenlerimiz sadece yolcu ve yük taşımayacak, bölgede gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük faydalar sağlayarak insanımızın hayatına da yeni bir soluk getirecektir" diye konuştu.