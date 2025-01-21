İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kültür AŞ, sömestir tatiline özel olarak, 2 Şubat tarihine kadar Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Miniatürk’te 18 yaş ve altı tüm gençleri ücretsiz ağırlayacağını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Kültür AŞ’ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Miniatürk ücretsiz bilet kampanyası ile 18 yaş ve altı ziyaretçileri bekliyor. T.C. vatandaşları için geçerli olan kampanyadan yararlanmak için müze girişlerinde Radar Türkiye uygulaması üzerinden alınacak QR kodun ve kimlik kartının gösterilmesi gerekiyor.

MİNİATÜRK VE PANORAMA 1453 TARİH MÜZESİ’NDE ETKİNLİKLER MİNİKLERİ BEKLİYOR!

Çocukların ve ailelerin vazgeçilmez mekânlarından biri olan Miniatürk, yarıyıl tatilinde eğlence dolu bir programla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Kukladan akrobasiye, zumbadan gölge oyununa kadar bir dizi ücretsiz etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Miniatürk’te çocuklar, eğitici atölyelerde bir araya gelecek.

Ziyaretçilerini İstanbul’un Fethi’ne götürerek tarihte uzun bir yolculuğa çıkaran Panorama 1453 Tarih Müzesi, sömestir boyunca çocukların uğrak noktalarından olacak.

Animasyonlar, yarışmalar, kukla gösterileri ve ilgi çekici atölyeler ile minikler keyifli bir tatil dönemi yaşayacak.