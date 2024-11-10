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Gerçekleşen saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından şiirler okuyup şarkılar söyleyen Bakırköylü minikler, Atasını sevgi, saygı ve minnetle andı.

Ulu Önder'in ebediyete intikalinin 86’ncı yıl dönümünde Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde gerçekleşen anma etkinliği kapsamında çocuklar yaptıkları çelenkleri Atatürk anıtına bıraktı.

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