İstanbul’un Haliç kıyısında eşsiz manzaraya sahip Rahmi M. Koç Müzesi, bayramda ziyaretçilerini bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Tarih ve kültürle dolu bir gün geçirmek isteyenler, klasik otomobillerden lokomotiflere, uçaklardan gemilere kadar müzenin geniş koleksiyonundaki objeler ile zamanda yolculuğa çıkacak, Haliç kıyısındaki nostaljik tekne turlarıyla İstanbul’un güzellikleriyle buluşuyor.

16 binin üzerinde objeden oluşan geniş koleksiyonunda klasik otomobillerden lokomotiflere, uçaklardan gemi ve teknelere kadar farklı dönemlerden objeler ile tarihe ayna tutan müze, her yaş grubuna hitap ediyor. Ziyaretçilerine yeni ve farklı keşifler yapma fırsatı sunan Rahmi M. Koç Müzesi’nde bilimsel aletler, makineler, iletişim araçları da görülebilecek objeler arasında yer alıyor.

HALİÇ’TE TEKNE TURU, KAFELERDE MOLA

Rahmi M. Koç Müzesi’nin en eğlenceli etkinlikleri arasında tekne ile Haliç turları geliyor. Eşsiz Altın Boynuz kıyılarında yaklaşık 40 dakikalık gezi turları, Karadeniz’e özgü geleneksel balıkçı teknesi Kont Ostrorog ile günde 4 sefer olarak yapılıyor. Tatilini yeni keşiflere ayırmak isteyenlerin, sınırlı sayıda yolcu kapasitesi olan Haliç Turları için müzeye geldiklerinde rezervasyon yaptırmaları gerekiyor.

Keyifli bir turun ardından kısa bir mola vermek isteyenler için aslına uygun yenilenen Fenerbahçe Vapuru’nun kafeteryasının yanı sıra ana sergileme bölümündeki Telve Kafe’de ve 1942 model Dodge kamyonun restorasyon sonrasında büfeye çevrilmesiyle açık alanda hizmet veren “Coca-Cola Büfesi”nde keyifli bir ortam sunuluyor. Ayrıca nostaljik atlıkarınca da Rahmi M. Koç Müzesi’nde çocukları bekliyor.

Müze, salı-cuma 09.30 – 17.00, cumartesi-pazar 10.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.