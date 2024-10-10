İstanbul Vakfı çatısı altında Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun fikir öncülüğüyle hayata geçen Büyüt Hayallerini projesi, üçüncü kez ‘Gelişim Programı’ gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Kız çocuklarının inandığı ideallere ulaşmasını desteklemek için Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun fikir öncülüğü ile İstanbul Vakfı çatısı altında hayata geçen Büyüt Hayallerini projesi, KİPTAŞ iş birliğinde Büyüt Hayallerini Gelişim Programı’nın bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdi.

100 Büyüt Hayallerini bursiyerinin katıldığı programda gençler; İBB iştirak şirketlerinin çalışma deneyimlerini saha gezilerinde gözlemledi.

Kendilerini kültürel ve sosyal olarak geliştirdi. Aldıkları eğitimlerle iş hayatına hazırlandı. Saha gezileri ve eğitimleri tamamlayan kız öğrenciler için Bulgur Palas’ta sertifika töreni düzenlendi. Törende Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, İBB İstanbul Vakfı Genel Müdürü Aslı Bakan Gökulu ve İBB Şehircilik Grubu Başkanı Ali Kurt birer konuşma yaptı.

“KIZ ÇOCUKLARI SÜREKLİ BİR KAYGIYLA, KORKUYLA BÜYÜYOR”

Ülke olarak kahredici olaylarla sarsıldığımızı söyleyen Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, “Kadına şiddet olayları her geçen gün artıyor. Kız çocukları, kadınlar kendilerini güvende hissetmiyor. Sokaklarda, parklarda, kamusal alanlarda, hatta en güvende hissetmeleri gereken evlerinde bile kadınlar şiddetle karşı karşıya… Kız çocukları sürekli bir kaygıyla, korkuyla büyüyor. Kız çocuğu sahibi aileler endişeyle yaşıyor. Türkiye’de kadınlar kendilerini güvende hissetmiyor. Cumhuriyet, bu topraklarda kadınlar için çok büyük bir kazanımdı. Özgürlüğümüzü, seçme seçilme hakkımızı, sosyal hayattaki varlığımızı, toplumdaki eşit konumumuzu Cumhuriyet sayesinde elde ettik. Bu haklarımıza da sonsuza kadar sahip çıkacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün kız çocuklarını, kadınları koruyamayacak duruma gelmesini asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de kız çocukları ve kadınlar evlerinde, okul sıralarında, sokaklarda kendilerini güvende hissedene kadar durmayacağız” diyen İmamoğlu, “Yapmamız gereken çok şey, almamız gereken çok yol olduğunu biliyoruz. Fakat bu bizi yıldırmıyor, aksine çok daha fazlasını yapmak üzere motive ediyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına çok daha büyük bir şevk ve özveriyle çalışmamızı sağlıyor. Türkiye’de büyük bir zihniyet değişimine ihtiyaç duyduğumuz açık. Bu zihniyet değişimi gerçekleşip toplumun her kesimi tarafından içselleştirilmeden toplumsal cinsiyet eşitliğini tam anlamıyla sağlamış olamayacağız” diye konuştu.

“DEĞİŞİM KIZ ÇOCUKLARININ HAYALLERİNDE…”

Kadınların hayatın her alanında güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Hayallerini projesini bu bilinçle hayata geçirdik. Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından içinde bulunduğumuz ortam, kız çocuklarımızın hayallerini söndürmesin istedik. Değişim kız çocuklarının hayallerinde, hedeflerinde başlasın istedik. Bu hedeflere ulaşmaları için onlara destek olalım dedik. Ve bugün 3 bin üniversiteli genç kadın bursiyere sahip olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Konuşmalar sonrasında 100 bursiyer sertifikalarını Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun elinden aldı. Tören hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.