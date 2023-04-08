İBB, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen üreticilere için Beyazıt Meydanı’na Dayanışma Pazarı kurduİSTANBUL (İGFA) - Depremden etkilenen 11 ilden üreteciler yerel ürünlerini İstanbullularla buluşturuyor.

İstanbullularla birlikte turistler de pazara yoğun ilgili gösteriyor. Toplam 36 standın yer aldığı pazarda üreticilerin büyük bir bölümü kadın. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ yöre derneklerinin desteğiyle kurulan pazarın tüm geliri depremzedelere iletilecek.

Deprem bölgesinde yetiştirilen doğal ürünler ve yöresel lezzetler ramazan ayı boyunca satışa sunulacak.