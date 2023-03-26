Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden devralınan Başakşehir- Kayaşehir metro hattını kısa sürede tamamlandıklarını vurgulayarak, hattın vatandaşların hizmetine açılmasına sayılı günler kaldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından yapımı devam eden 13 projede toplam 177,3 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattının inşatının sürdüğünü belirtti.

İstanbul’da yapımı tamamlanıp, hizmete sunulan metro hattı uzunluğunun “Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattı” ile birlikte 87,4 kilometreye ulaştığının altını çizen Karaismailoğlu, “Toplam uzunluğu 95,9 kilometre olan 6 hatta İstanbul için çalışıyoruz. Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro hattı, Gayrettepe-Kâğıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Altunizade – Çamlıca Camii – Bosna Bulvarı Metro Hattı, Kazlıçeşme – Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro hatlarının hizmete almak için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Şu an İstanbul’un raylı sistem ağı 259,5 kilometredir. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 362,8 kilometreye yükselecek. Bir başka, deyişle raylı sistem ağının yüzde 50’si bakanlığımız tarafından İstanbul’a kazandırılmış olacak" dedi.

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Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir- Kayaşehir metro hattının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden devralındığını anımsatarak, bu hattın devralındığında fiziki ilerlemesinin yüzde 5 seviyesinde olduğunu kaydetti.

6.2 uzunluğundaki hattın açılmasına sayılı günler kaldığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Hattımızda Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Başakşehir Metrokent istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon var. Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar ile saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede. Başakşehir-Kayaşehir metro hattımızı tamamlayarak özellikle dünyanın en gelişmiş en modern hastanelerinden olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’yle buluşturacağız” diye konuştu.