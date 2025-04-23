İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, bölgede paniğe neden oldu. Deprem sonrası okullar Perşembe ve Cuma günü okullar tatil edildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul, bugün saat 12.49’da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, ancak panikle yüksekten atlama sonucu 151 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların tedavileri hastanelerde devam ediyor ve hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Vali Davut Gül’ün koordinasyonunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Yerleşkesi’nde bir kriz merkezi kuruldu. İlk incelemelere göre, enerji, doğalgaz, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında ciddi bir sorun yaşanmadı. Şehir genelinde yerleşim alanlarında yıkım olmazken, Fatih ilçesinde metruk bir binanın çöktüğü, ancak bu olayda da ölen veya yaralanan olmadığı ifade edildi.

Deprem sonrası alınan önlemler kapsamında, İstanbul’da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün, vakıf ve devlet üniversitelerinde de Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere eğitime ara verildi.

Yetkililer, saha çalışmalarının devam ettiğini ve vatandaşların resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini vurguladı.

https://twitter.com/TC_istanbul/status/1915042993612132729