İstanbul’un bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, kent genelinde yolların açık tutulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Özellikle Beykoz, Başakşehir, Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerden gelen ihbarlar doğrultusunda ekipler hızla müdahalelerde bulunuyor.

İstanbul’un çeşitli noktalarında yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı. Beylikdüzü, Arnavutköy, Eyüpsultan ve Başakşehir ilçelerinde tuzlama ve küreme çalışmaları yoğun bir şekilde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Beykoz Yavuzselim Mahallesi Akdeniz Caddesi ve Akbaba-Riva Yolu Sırmakeş Caddesi’ne müdahale etti. Ayrıca, Başakşehir Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı’ndaki olumsuzluklar giderildi.

ACİL MÜDAHALELER YAPILDI

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda buzlanma nedeniyle toplu taşıma araçlarının ilerleyemediği bilgisi üzerine ekipler bölgeye müdahale etti. Başakşehir Kayaşehir’de de kar küreme çalışmalarına yoğunluk verildi.Arnavutköy’de Habibler Kavşağı’na yardım için ekipler yönlendirilirken, Sultangazi Mescid-i Selam bölgesinde yolların açık tutulması sağlandı. İBB ekipleri Alo 153 Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlara da hızlıca yanıt verdi.

Kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edeceği, özellikle akşam saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle birlikte artabileceği öngörülürken, sürücülerin tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.

Kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmasının hem kendi güvenlikleri hem de trafik akışı açısından risk oluşturduğu ifade edildi. Toplu taşıma araçlarının kullanılması önerildi. İBB ekipleri ve ilçe belediyelerinin koordineli çalışmaları ile kentin farklı noktalarındaki yolların açık tutulması için çalışmalar 24 saat esasına göre aralıksız devam edecek.