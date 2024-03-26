Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin hayata geçirdiği Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası kapsamında, 26 Mart Mor Gün’de İstanbul’da epilepsi farkındalığına dikkat çekildiİSTANBUL (İGFA) - Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, 26 Mart Mor Gün yani Epilepsi Farkındalık Günü’nde, Beşiktaş Meydanı’na yerleştirdiği farkındalık afişleri ile Türkiye'de yaşayan 1 milyon epilepsi hastasının yalnız olmadığına dikkat çekildi.

‘Gerçeği Gör’mek için afişlerde yer alan QR kodu okutan İstanbullular, epilepsi farkındalık mesajlarıyla karşılaştı.

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Nerses Bebek, Epilepsi Farkındalık Araştırması sonuçlarına göre çevresinde epilepsi hastası bireylerin olmasından ön yargıları sebebiyle rahatsızlık duyanların oranı yüzde 60. Farkındalığı artırmak mümkün ama bunun için değişimi hep birlikte başlatılması gerektiğini söyledi.

"Epilepsi hastaları herkes gibi hayatlarına devam edebilir, okuyabilir, çalışabilir, evlenebilir, çocuk sahibi olabilir ve başarılı işlere imza atabilirler" diyen Bebek, "Bu konuda gerçeği görelim, ön yargılarımızı bir yana bırakalım, farkında olalım ve çevremizi de farkındalığa davet edelim. Epilepsi farkındalık kampanyasına destek olmak için Epilepsi İçin Bak Instagram sayfasında yer alan ‘Mor Gözlük' filtresi ile fotoğrafınızı çekebilir ve bilinçlendirici mesajlarınızla birlikte #EpilepsiİçinBak ve #GerçeğiGör etiketleriyle paylaşabilirsiniz" diye konuştu.