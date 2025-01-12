İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni evlenen çiftler için sunduğu “Evlilik Desteği”ni artırdı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Evlilik Desteği” ile İstanbul’da ihtiyaç durumu tespit edilen çiftlere ekonomik destekte bulunarak zorlu süreçlerinde yanlarında olmaya devam ediyor.

Ekonomik krizin getirisi enflasyon, artan yoksulluk gibi nedenleri göz önünde bulundurularak yeni evlenen çiftlere verilen maddi destek artırıldı. 15 bin TL olan “Evlilik Desteği”, 30 bin TL’ye çıkarıldı.

15 bin TL olan “Evlilik Desteği”, 30 bin TL’ye çıkarıldı. Başvurular, “Alo 153 Çözüm Merkezi” ve “İstanbul Senin” mobil uygulaması üzerinden alınıyor.

Hatırlanacağı gibi, 15 Mayıs 2023 tarihinde hizmete başlanan destek kapsamında bugüne kadar 16 bin 215 çifte destek sağlandı.