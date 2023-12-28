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İBB, İstanbulluların ulaşımda sıkıntı çekmemesi adına gece saatlerindeki sefer sayılarını sıklaştırdı. Otobüs seferlerine ilave yapan İBB, 00:00-06:00 saatleri arasında 11 ayrı otobüs hattında toplam 103 sefer düzenliyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluların ulaşımda sıkıntı çekmemesi adına yoğunluğu göze alarak toplu ulaşım sefer sayılarını artırdı. 24 saat kesintisiz hizmet veren metrobüsün yanı sıra, 00:00-06:00 saatleri arasında 11 ayrı otobüs hattında toplam 103 sefer düzenleniyor.

25G Sarıyer-Taksim, 40 Rumeli Feneri/Garipçe-Taksim, H2 Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı, H6 Yunus Emre Mahallesi-İstanbul Havalimanı, 15F Beykoz-Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 130A Tuzla-Kadıköy, 19S Yenidoğan/Sarıgazi-Kadıköy ve E10 Sabiha Gökçen Havaalanı-Kadıköy hatlarında gece saatlerinde ulaşım sağlanıyor.

UM73 Sabiha Gökçen Havaalanı-Sultanbeyli-Necip Fazıl Metro ve KM13 Tuzla-Pendik Metro/YHT/Pendik hatları ise metro seferleri 24 saat hizmet verdiği için cumartesi gecesi 00:00-06:00 saatleri arasında hizmet sağlıyor.

GECE HATLARI İLE KESİNTİSİZ ULAŞIM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gece hatları 00:00-06:00 saatleri arasında toplam 11 hat, 29 araç ve 103 sefer sayısı ile hizmet veriyor. Düzenlenen seferler ile İstanbullulara kesintisiz ulaşım sağlanması hedefleniyor.

7/24 hizmet veren metrobüsün yanı sıra; M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisatüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatları da Cuma'yı Cumartesi'ye ve Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gecelerde kesintisiz olarak İstanbullulara hizmet sağlıyor.