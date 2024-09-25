İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversiteli öğrencilere verdiği ‘Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” için başvurulara 18 Ekim'e kadar sürecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversiteli öğrencilere verdiği ‘Genç Üniversiteli Eğitim Desteğine” başvurular bugün itibariyle başladı.

Eğitim desteğinde, 100 bin öğrenciye 15 bin TL’lik maddi katkı sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliği sunmak için öğrencilere sağladığı desteği devam ettiriyor. Bu kapsamda “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” projesiyle, kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden öğrencilerin ve ailelerinin muhtaçlık durumu değerlendirilerek nakdi destekte bulunuluyor.

100 bin üniversite öğrencisine verilecek 15 bin TL'lik “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” için, öğrenciler 18 Ekim 2024 Cuma gününe kadar başvuruda bulunabilir.