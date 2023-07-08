İBB Gençliğimiz Var – Genç Gönüllü Programı hayata geçiyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da gençlerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara yeni fırsatlar sunmak için çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), İBB Gençliğimiz Var – Genç Gönüllü Programı başladı. Program ile gençler artık İBB’nin çalışmalarına gönüllü olarak katılarak deneyim sahibi olabilecek. İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Planlama Ajansı iş birliğiyle geliştirilen program kapsamında 16 milyon İstanbullu için çalışan İBB’nin çalışmalarında gönüllü olarak yer alma imkanı sunulacak.

KİŞİSEL VE PROFESYONEL GELİŞİM İMKANI

İBB Genç Gönüllü Programı, İBB’nin farklı alanlardaki çalışmalarına gönüllü katkı sunmak isteyen gençler için hazırlandı. 15-25 yaş arasındaki gençler, kültürel mirastan turizme, Mahalle Evleri’nden, kütüphanelere, İBB müzelerinden spor tesislerine pek çok farklı konudaki çalışmalara gönüllü olarak katılarak kişisel ve profesyonel gelişimleri için bir adım atmış olacak. Program kapsamında gençler, saha deneyimleri, eğitimler, atölye çalışmaları ve sürpriz etkinliklerle desteklenecek.

4 Temmuz – 23 Temmuz tarihleri arasında açık olacak başvurular https://gencgonullu.ibb.istanbul adresi ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınacak.