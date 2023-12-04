\u0130BB B\u00f6lgesel \u0130stihdam Ofisi, \u0130stanbul Personel Y\u00f6netimi A.\u015e. (\u0130SPER) koordinasyonu ve Gen\u00e7lik Spor M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc i\u015fbirli\u011fi ile 2. \u0130stanbul Kariyer ve \u0130stihdam Fuar & Zirvesi\u2019ni, 8-9 Aral\u0131k 2023 tarihinde, Dr. Mimar Kadir Topba\u015f G\u00f6steri ve Sanat Merkezi\u2019nde ger\u00e7ekle\u015ftiriyor. Etkinlikte, i\u015f veya staj f\u0131rsat\u0131 arayan gen\u00e7ler ile T\u00fcrkiye\u2019nin lider markalar\u0131 bir araya gelecek.\u0130STANBUL (\u0130GFA) -\u00a0\u0130\u015fsizlik, \u00f6zellikle de \u00fcniversite mezunu gen\u00e7 i\u015fsizli\u011fi, ba\u015fta \u0130stanbul olmak \u00fczere \u00fclkemizin en \u00f6nemli sorunu olmaya devam ediyor. Z ku\u015fa\u011f\u0131 gen\u00e7lerin, \u00fcniversite \u00f6\u011frencisi ve yeni mezunlar\u0131n, i\u015fverenlerle, \u00e7e\u015fitli marka temsilcileri firmalar\u0131n \u0130nsan Kaynaklar\u0131 liderleriyle bir araya gelece\u011fi bulu\u015fma ile gen\u00e7ler, profesyonel i\u015f hayat\u0131yla tan\u0131\u015facak, i\u015f ve staj f\u0131rsatlar\u0131n\u0131 de\u011ferlendirecek.\nT\u00dcRK\u0130YE\u2019N\u0130N MARKALARI, GEN\u00c7LERLE BULU\u015eACAK\nDr. Mimar Kadir Topba\u015f G\u00f6steri Merkezi\u2019nde ger\u00e7ekle\u015ftirilecek olan \u0130stanbul Kariyer ve \u0130stihdam Fuar&Zirvesi\u2019nde, T\u00fcrkiye\u2019nin ve \u0130stanbul\u2019un \u00f6nde gelen firmalar\u0131n\u0131n \u00fcst d\u00fczey y\u00f6neticileri, insan kaynaklar\u0131 y\u00f6neticileri gen\u00e7lere sekt\u00f6rleri hakk\u0131nda bilgi verecek. Ayr\u0131ca akademisyenler, sanat\u00e7\u0131lar ve s\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 kariyer hik\u00e2yeleri ile bir\u00e7ok konuk, t\u00fcm g\u00fcn s\u00fcrecek oturumlarda gen\u00e7lerle bulu\u015facak, sekt\u00f6r ve firmalar\u0131nda kariyer olanaklar\u0131n\u0131 anlatacak, gen\u00e7lerin kariyer planlar\u0131n\u0131n olu\u015fumuna destek olacak.\n\u0130stanbul Kariyer ve \u0130stihdam Fuar&Zirvesi ile ilgili detayl\u0131 bilgiler, kat\u0131l\u0131mc\u0131lar, kay\u0131t ve program ak\u0131\u015f\u0131,\u00a0istihdamzirvesi.com\u00a0portal\u0131ndan ve \u0130stanbul Senin uygulamas\u0131 \u00fczerinden edinilebiliyor.