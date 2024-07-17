İstanbul’da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik İçişleri Bakanlığı'nca düzenlenen “KALKAN-26” operasyonunda gözaltına alınan 5 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörünün tamamı tutuklanırken, bu organizatörlerle anlaştığı tespit edilen 94 düzensiz göçmen yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik İstanbul'da "Kalkan-26" operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda TEM otoyolu Edirne istikameti üzerinde Büyükçekmece mevkiinde durdurulan bir araca yönelik operasyonda; tır sürücüsü A.G. ile göçmen kaçakçılığı organizatörleri T.K., C.E., R.H. ve B.T. göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" mesajını paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1813488475804508468