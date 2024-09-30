Bunlar da ilginizi çekebilir

Bölgesel trene yoğun ilgi... 3 yılda 2,5 milyon yolcu

Bölgesel trene yoğun ilgi... 3 yılda 2,5 milyon yolcu

İstanbul'un Sultangazi, Eyüpsultan, Bakırköy, Bağcılar ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen “KUYU-30” operasyonlarında; kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, işyeri kurşunlanması, ikamet Kurşunlanması, rüşvet, tehdit, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edilen 23 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da iş yerlerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 23 şüpheli düzenlenen 'Kuyu-30' operasyonuyla yakalandı. İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdürüğü organize suç örgütlerine yönelik 'Kuyu' operasyonlarının 30'uncusu İstanbul'da düzenlendi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.