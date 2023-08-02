İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan kadınların hem spor yapmaları hem de eğlenerek keyifli zaman geçirmeleri için bisiklet kullanma eğitimi düzenliyor.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü ilçesinde yaşayan vatandaşları çeşitli spor aktivitelerindebir araya getiren Beylikdüzü Belediyesi, bu kez kadınlar için bisiklet kullanma eğitimi düzenledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği eğitimlere daha önce hiç bisiklet sürme eğitimi almamış ya da kendini geliştirmek isteyen kadınlar başvurabiliyor.

Eğitimler, Pazar İstanbul alanında haftada 2 gün, 10’ar kişilik gruplar halinde gerçekleşiyor. Böylece kadınların hem daha iyi bir eğitim almaları amaçlanıyor hem de eğlenerek keyifli zaman geçirmesi amaçlanıyor.

Tüm ekipmanların Beylikdüzü Belediyesi tarafından karşılandığı kursa katılmak isteyenler BeyliciumAVM’de bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne giderek başvurabilir.