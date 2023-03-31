Koleksiyoner Gülay Kayacan’ın, emeğin ve kadim zanaatin buluştuğu bakır koleksiyonunda yer alan, başta Arez usta olmak üzere bakıra ruh katan ustalarının ellerinde asırlar önce şekillenmiş, her birinin farklı hikayesi olan sofra ve yemek ekipmanları İstanbul Lale Vakfı’nda sergileniyor. Sergi, 9 Nisan'a kadar açık kalacak.İSTANBUL (İGFA) - Bakırın hayatımızdaki ve sağlıktaki önemini anlatmak ve hatırlatmak amacı ile bu sergiyi açtığını söyleyen Gülay Kayacan’ın koleksiyonunda, 7 yaşından beri topladığı 10 binden fazla bakır eser bulunuyor.

Sergi, Türkiye genelinde lalelerin yaygınlaştırılması, lale türlerinin araştırılarak çoğaltılması, ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması, bilinirliğinin artırılması ve üretiminin geliştirilmesi; lalenin Türk kültür ve sanat hayatındaki yerinin araştırılması ve bu konuda yapılmış bilimsel çalışmaları ve eserleri tanıtmak, sergilemek amacıyla 2016 yılında kurulan İstanbul Lale Vakfı bünyesindeki müzede 9 Nisan'a kadar ziyaretçilere açık kalacak.