İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, şehri etkisi altına alan yoğun kar yağışına karşı 5 gündür gece gündüz demeden mücadelesini sürdürüyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda AKOM tarafından yürütülen çalışmalarda, binlerce personel ve yüzlerce araç, kentin dört bir yanında seferber oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin beş gün boyunca kesintisiz çalışarak İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışına karşı sergilediği başarılı mücadele, vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

19 Şubat’tan itibaren etkili olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgası İstanbul’da etkili oldu. Şehrin güney kesimlerinde 10 cm’ye varan, D100 ve TEM otoyolları arasındaki bölgelerde 15-30 cm, kuzey kesimlerinde 20-40 cm arasında, kırsal ve yüksek kesimlerinde ise 47 cm’e varan kar kalınlığı gözlendi.

AKOM verilerine göre, kar yağışı dün gece boyunca aralıklarla devam etti ve şehir merkezinde -2°C’lere, kuzey ve kırsal bölgelerde ise -7’lere kadar düşen minimum sıcaklık değerleri ölçüldü.

Buzlanma riski nedeniyle ekipler tuzlama ve solüsyon çalışmalarıyla yolları açık tuttu.

İBB’nin sorumlu olduğu 4.140 km’lik yol ağı boyunca yoğun bir mücadele verildi. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, ana arterler, meydanlar, metro ve otobüs giriş-çıkışları, hastane ve okul çevreleri gibi kritik noktalarda kesintisiz görev yaptı. Toplamda 13.115 personel ve 3.582 araç ile İstanbul’un ulaşımını açık tutmak için dev bir operasyon yürütüldü.

YOLLARDA 84 BİN TON TUZ KULLANILDI

Yoğun kar yağışı süresince 19 Şubat Çarşamba günü saat 10.00 ila 23 Şubat Pazar sabah saat 08.00 arasında İstanbul’un 39 ilçesinde aralıksız sürdürülen çalışmalar ile 84.805 ton tuz ve 114 ton solüsyon yollara döküldü. Karayolları ve diğer ilgili ekiplerle koordineli olarak yürütülen çalışmalarda, kritik noktalara 407 tuz kutusu yerleştirildi ve gizli buzlanma noktaları anlık olarak tespit edilerek müdahale edildi.